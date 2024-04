Renate e lo sfizio playoff | Prendiamoci i tre punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Quasi archiviata la pratica salvezza, dall’AlbinoLeffe in avanti si può guardare con moderata fiducia a ritagliarsi un piccolo spazio nei. Che sono lì ad un punto, anche se sono almeno quattro le pretendenti legittime (bergamaschi inclusi). Ma bisogna fare risultato oggi alle 16.15 e poi ancora con la Giana per presentarsi a tiro all’ultima giornata nello scontro diretto col Trento, attualmente decimo. Mister Pavanel dovrà fare a meno a centrocampo di Esposito: ipotizzando lo stesso schieramento di lunedì che ha riportato ilal successo casalingo dopo 7 ko, al suo posto è pronto Gasperi. Poi Ombra tra i pali, Bosisio, Alcibiade e Possenti dietro, il centrocampo completato da Baldassin e sulle ali Anghileri e D’Orsi e davanti Bocalon, Sorrentino con Paudice. Ma non si escludono cambiamenti in corsa, magari un ritorno alla difesa a ...