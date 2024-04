Reggio Emilia | 16enne tenta una rapina al bancomat | poi chiama il 112 | Venite a prendermi | sono stanco di fare questa vita

Ultima gara di andata del gironcino playoff per i Baskérs Forlimpopoli, che stasera alle 20.15 saranno di scena al PalaBigi di Reggio Emilia col Basket 2000. Gli Emilia ni, reduci dall’importante ... (sport.quotidiano)

Abito in una delle vie più rinomate di Canali (Reggio Emilia). La famosa via V. Hugo dove per respirare si paga anche l'aria. Vorrei segnalare il degrado che ci circonda da parecchi anni accanto ... (ilrestodelcarlino)