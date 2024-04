Reggio Calabria | maxi sequestro di cannabis | un arresto

Reggio Clabria, 13 apr. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato in Contrada Bosco di Rosarno un uomo del posto, già noto alla giustizia, accusato di detenzione ... (liberoquotidiano)

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie ... (orizzontescuola)