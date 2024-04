Rapinarono un minorenne | preso il complice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Era la sera del luglio 2022 quando un, in compagnia di un amico, fu aggredito e rapinato da due giovani stranieri. Il ragazzino, minacciato con tanto di coltello alla gola, fu buttato a terra e rapinato del borsello. I carabinieri di Castelfranco Emilia, dove era avvenuto l’episodio, grazie a minuziose indagini riuscirono ad individuare gli autori: un 25enne ed un 28enne poi arrestati su un’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, emessa dal Gip. Ora è finito in carcere anche il: un 20enne. Infatti da subito i militari accertarono la responsabilità di un terzo ragazzo, residente a Scandiano, nel reggiano. Secondo gli accertamenti il 20enne aveva accompagnato in macchina i due rapinatori, per poi attenderli e permettere loro la fuga. Il giovane, nei mesi successivi all’aggressione, era stato arrestato in Slovenia ...