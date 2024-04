Rampage 12 04 2024 Switchblade Era

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 aprile 2024) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Tra i match che si terranno nell’episodio di questa settimana spicca l’Open House Rules Match con in palio il TBS Championship tra la campionessa Julia Hart e Leyla Hirsch. Da segnalare anche il debutto in ring di Zak Knight, fratello di Saraya, ed il main event della serata tra Jay White e Matt Sydal. Scopriamo insieme ciò che è accaduto nello show che si è tenuto ieri notte. Orange Cassidy ha sconfitto Alex Reynolds. Nel post match Renee Paquette ha provato ad intervistare Orange Cassidy in modo da sapere la sua dopo il tradimento di Trent Beretta di settimana scorsa. A quel punto Trent si è diretto verso il ring, dopo poco anche Chuck Taylor ha raggiunto i due. L’atteggiamento di Taylor è stato molto ambiguo, in quanto non si è percepito quale fosse ...