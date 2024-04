RAI | DOMENICA L’ADDIO DI AMADEUS | CONTI IN POLE POSITION PER SANREMO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 13 aprile 2024) Ultimora Rai:dimentre Carloè inper condurre il Festival di. L’incontro decisivo con il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi è fissato per domani,14 aprile a mezzogiorno. Non occorrerà aspettare fino a martedì come inizialmente previsto. Sarà come riferisce Repubblica “un saluto formale, la decisione è presa. Le strade si separano, il futuro di, col contratto in scadenza ad agosto, sarà a Warner Bros”. Cosa accadrà su Rai1? Le caselle lasciate vuote dadovrebbero andare a Carlo, income direttore artistico e conduttore di2025, mentre per Affari Tuoi ...