Ragazza uccisa nella chiesa ad Aosta | la madre di Sohaib Teima | “Era in ospedale | non è stato lui”

(Di sabato 13 aprile 2024) Intervistata da Quarto Grado Atika Choukri ha difeso il figlio, dicendo di non credere sialui a uccidere Auriane Nathalie Laisne. Per gli inquirenti però, non ci sarebbero dubbi: sarebbe proprio il 21enne l'autore del femminicidio.

Yana Malayko, 23 anni , è stata brutalmente uccisa la notte del 20 gennaio 2023. In queste ore è partito il processo per accertare le responsabilità dell'omicidio. Il primo a parlare in aula è ... (today)

COLOGNO MONZESE (Milano) Niente ergastolo per Zakaria Atqaoui, il 23enne che lo scorso luglio ha ucciso con otto coltellate nel sonno la ex 20enne, Sofia Castelli, dopo essersi nascosto ... (quotidiano)

Delitto La Salle, concesso il nullaosta per il funerale - La procura di Aosta ha rilasciato il nullaosta per riportare in Francia il corpo di Auriane Natlalie Laisne, la Ragazza di 22 anni uccisa nella chiesetta dell'Equilivaz. Ciò significa che dal punto di ...rainews

