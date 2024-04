Rafa Nadal torna nel torneo di Barcellona

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 13 aprile 2024) Il condizionale sarebbe quasi d’obbligo in questi casi ma sembra proprio che sarà così:dovrebbe finalmentere a giocare e lo farà in luogo a lui caro come il Real Club de Tenis Barcelona dove avrà luogo il tradizionale appuntamento sulla terra battuta che precede il Masters 1000 di Madrid. Lo spagnolo, che InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici