Racing Show | Mazzone | Pres 1° Municipalità | “Evento caotico | il Lungomare non è un autodromo!”

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Napoli ospita il primo Gran Premio di Napoli. Da ieri, venerdì 12, la città di Napoli ospiterà delle sfide uno contro uno per ogni tipo di vettura e motore. Ne abbiamo parlato con Giovannaidente della 1°Chiaia – San Ferdinando la quale si è essa con disappunto ai nostri taccuini. “La violenza con la quale il Napoliha invaso la nostre strade è davvero inaudita. Tanti sono gli aspetti negativi da evidenziare: smog, rumore delle auto da corsa, una parte della città paralizzata sin dalle prime ore del mattino dal traffico in piena giornata lavorativa, costringendo lavoratori e studenti ad un ritardo colossale nonostante l’enorme sforzo di uomini e donne della polizia locale ...

