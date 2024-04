Raccolta firme contro l’antenna telefonica

(Di sabato 13 aprile 2024) Già un centinaio di persone hanno firmato la petizionela nuova antennain via Francana. "La città delle cento torri sta diventando la città delle cento antenne - ha detto Rodolfo Faldini (nella foto), consigliere comunale del gruppo misto che ha avviato la protesta -, spuntano come funghi senza avvisare i cittadini". Dopo il comitato di quartiere, dove prosegue la, un modulo si troverà anche al bar Arte e caffè. "Vorrei arrivare a raccogliere almeno 150prima di consegnarle all’ufficio protocollo - ha aggiunto Faldini - in modo chiedere la convocazione di un Consiglio comunale, attraverso la commissione preposta". Alta 64 metri e distante 50 metri dalle case,di telefonia mobile, installata da Iliad, dovrebbe essere collocata a poca ...

