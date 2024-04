Rabiot concentrato sul presente | “futuro? Rimasto alla Juve per raggiungere la Champions”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) E’ terminato 0-0 il derby della Mole trantus e Torino. A fine match Adrienha parlato delsuo e del club bianconero: “anche se non sarò più qui l’anno prossimo, il mio obiettivo è che latorni inLeague“. “Sonontus perla, non ho ancora parlato con la società del mioperchè adesso siamo tutti concentrati sul campo per l’obiettivo da“, ha aggiunto a Skysport24 il francese, in scadenza con il club bianconero a giugno. “C’è rammarico perché potevamo vincere. Il primo tempo mi è piaciuto, abbiamo fatto bene e abbiamo costruito occasioni in cui potevamo fare gol. Volevamo ...