Quel “programmatico” che giustamente Giorgetti non ha prodotto Scrive Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 aprile 2024) Le polemiche che hanno accompagnato il varo del Def erano più che scontate. Opposizione all’attacco e pronta a stracciarsi le vesti. Nulla di nuovo sul fronte interno della politica italiana. Ma un copione che si ripete. Cambia l’oggetto del contendere, ma i risultati sono sempre gli stessi. Non c’è una cosa, per quanto piccola essa sia, che possa strappare non diciamo un plauso, ma almeno un sorriso.pollice, invece, è sempre verso. Nella speranza, non sapremo dire quanto ben riposta, di generare un moto di rivolta. Che tuttavia non trapela dai sondaggi ed ancor meno, salvo l’eccezione sarda, dai risultati delle elezioni locali. Eppure motivi per alzare il tiro ce ne sarebbero. Ma per conseguire un simile risultato ci vorrebbe una visione, una strategia realmente alternativa. Materia prima che latita indi Montecitorio e di Palazzo Madama. E ...