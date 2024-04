Quasi 200 chili di marijuana | chi finisce in arresto a Reggio Calabria

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel corso di una serie di controlli svolti nella piana di Gioia Tauro, nel Reggino, i carabinieri hanno arrestato in contrada Bosco di Rosarno un uomo del posto, pluripregiudicato, accusato di detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, nonché illecita detenzione di arma e munizioni comuni da sparo. In particolare i militari, con il fattivo supporto di una squadra dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori, hanno passato al setaccio alcune abitazioni e, nell'estendere la perquisizione alle esclusive pertinenze di una di esse, hanno trovato numerosissimi sacchi contenenti, per un peso complessivo che supera i 188 kg. Nel corso delle ricerche, i militari hanno inoltre scoperto una ventina di grammi di hashish, un fucile da caccia detenuto illecitamente, nonché munizioni calibro 20, calibro 7.65 e ...

Non solo Chiara Ferragni ad Harvard. Altre influencer salgono in cattedra per raccontare il proprio caso imprenditoriale. Ora tocca a Giulia De Lellis: il 20 marzo la beauty influencer racconterà la ... (iodonna)

