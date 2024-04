Quanto guadagna Sinner se vince contro Tsitsipas e arriva in finale all’ATP Montecarlo 2024

Jannik Sinner si è qualificato di forza alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il danese Holger Rune in tre set estremamente combattuti e si è ... (oasport)

Jannik Sinner: Quanto guadagna se vince l’Atp di Montecarlo Ecco tutte le cifre - Sinner torna in campo per la semifinale dell'Atp di Montecarlo. Sulla terra rossa se la vedrà con il greco Tsitsipas. Vincere significa anche portare a casa un bel gruzzolo. Ecco tutti i numeri e le c ...firstonline.info

Jannik Sinner : combien gagnera-t-il s'il remporte l'ATP de Monte-Carlo Voici tous les chiffres - Sinner revient sur le terrain pour la demi-finale de Monte Carlo ATP. Sur terre battue, il affrontera le Grec Tsitsipas. Gagner, c’est aussi repartir avec un joli pécule. Voici tous les chiffres et ch ...firstonline.info

Jannik Sinner vola in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas: Quanto ha guadagnato - Jannik Sinner si prende la sua rivincita contro Holger Rune e consolida matematicamente il secondo posto della classifica Atp. Il tennista italiano ha battuto 6-4 6-7 (6) 6-3 il danese numero 7 del mo ...informazione