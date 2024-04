Quanti Scudetti per il Napoli? L’intelligenza artificiale pronostica i prossimi 10 campionati

L`Inter sta lottando per conquistare la sua seconda stella e fra i tifosi è partito il conto alla rovescia per festeggiare la vittoria del... (calciomercato)

Marta Bechis fa emozionare Roma: “Saluto la Capitale con gli occhi lucidi, ma di gioia” - La nuova esperienza negli Stati Uniti è praticamente certa, ma Marta Bechis non poteva lasciare Roma con poche parole: è lei che, da capitano, ha guidato le Wolves alla promozione in A1 e poi allo sto ...romatoday

Hockey in line femminile, il 14 aprile le Scomed Bomporto affrontano il Quanta Milano - Attualmente la classifica vede le Scomed terze in classifica con 5 punti di vantaggio nei confronti del Quanta, quarte con Torre Pellice a inseguire il quarto posto per accedere ai play off scudetto.sulpanaro

FOTO - Curva A e Curva B contro ADL, squadra e stampa: volantino in città, quante critiche! - Apparso in città da poche ore è diventato virale un volantino firmato Curva A e Curva B in cui si critica l'operato della società ...tuttonapoli