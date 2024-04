Quant' era bello il medioevo fatto di abbracci onesti e un po' indecenti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 aprile 2024) Un catalogo di amplessi. Cioè – etimologia, mica bubbole – di. Ma “non solo d’amore” e “non solo umani”, come precisa il sottotitolo di "Undi" (il Mulino, 240 pp., 26 euro) puntando dritto alla totalità. La copertina del libro, invece, è un particolare. Precisamente, del quadro “Giudizio universale” di Giovanni Di Paolo (1445 circa). Mostra mani giunte in preghiera e braccia giunte in esultanza, tra putti, verzura e un coniglietto. Siamo in Paradiso e la rappresentazione è la pura gioia di ritrovarsi. Sullo sfondo, una suoraa da dietro una sorella, invitandola a contemplare tanta beatitudine. Dicevamo: un catalogo, dal quale è divertente attingere senza un ordine preciso, facendosi guidare dalle tavole dei dipinti o dalle traiettorie letterarie. Un panorama di ogni genere di ...