Quante medaglie vincerà l’Italia alle Olimpiadi? Le previsioni di Gracenote | bottino da record a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)si presenterà con grandi ambizionidi. Dopo aver conquistato il sontuosodi quarantaai Giochi di Tokyo 2020 (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi), contornato da alcuni trionfi epocali come i cinque nell’atletica leggera (tra cui emerge di forza quello leggendario di Marcell Jacobs sui 100 metri), il Bel Paese si è distinto nei vari contesti internazionali nel corso degli ultimi tre anni e vorrà proseguire sull’onda dell’entusiasmo anche nella capitale francese. La nostra Nazione ha tutte le carte in regola per togliersi diverse soddisfazioni, per rimpinguare il risultato ottenuto nell’ultima edizione della rassegna a cinque cerchi e per confermarsi nella top-10 delre. Il...