Quando viaggiare era un’arte Grandi opere in mostra al Lia | È l’evento museale dell’anno

(Di sabato 13 aprile 2024) "Unastraordinaria, un’esposizione di altissimo livello.". Parole che il sindaco Pierluigi Peracchini e il direttore Andrea Marmori utilizzano con orgoglio per parlare dell’esposizione ‘L’arte di. L’Italia e il Grand Tour’, al Museo Lia dal 15 giugno al 27 ottobre. Unache intende porre l’attenzione sul gran viaggio di formazione e istruzione che tra 700 e 800 prevedeva il raggiungimento dei luoghi carichi di memoria, dove trovare confronto con il passato e ristoro per anima e corpo. L’Italia era il Paese della memoria e il gran giardino dei Europa, anche il nostro golfo e la sua città diventano meta di questi colti pellegrinaggi. Laè un’occasione di valorizzazione della collezione Lia, in dialogo con ...