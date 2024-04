Quando torna in campo Sinner | il calendario dei prossimi tornei | Roma e Parigi gli obiettivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Una presa di posizione molto chiara. Jannikquest’oggi ha dovuto incassare la seconda sconfitta del suo 2024. Un ko amaro quello della semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas perché viziato da un errore arbitrale. Nei fatti, posteriormente all’accaduto,è stato colto anche dai crampi che hanno scritto la parola fine alla partita.rivedremo in azione? Il n.2 del mondo non giocherà il torneo di Barcellona, che avrà inizio la prossima settimana, per dedicarsi a una preparazione molto intensa, soprattutto dal punto di vista fisico, in vista deieventi. Una differenziazione rispetto all’anno scorso, che porterà il 22enne pusterese a perdere punti nella classifica mondiale. Parliamo però di soli 90 e quindi di certo non un grande ...