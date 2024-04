Quando si gioca Nadal-Cobolli? Data e orario esordio a Barcellona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Salvo rinunce dell’ultimo momento, che non sono affatto da escludere come accaduto spesso nel corso degli ultimi mesi, Rafasi prepara al ritorno in campo. Il campione maiorchino è nel tabellone principale dell’ATP 500 die quest’oggi ha anche presenziato al sorteggio, che lo ha posto di fronte al nostro Flavioal primo turno. Già da diverse settimane gli organizzatori avevano comunicato ai tanti fans interessati all’acquisto dei biglietti il giorno e l’ora in cuiavrebbe esordito, a prescindere dall’avversario: martedì 16 aprile alle ore 16:00. TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SportFace.