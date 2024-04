Quando perdi la memoria strada facendo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Luca Mantiglioni Il 21 ottobre 1968 poteva segnare l’inizio di un percorso importante, quello che doveva colmare il buco autole di 242 chilometri fra Livorno e Civitavecchia. Quel giorno, a Grosseto, vennero firmati gli atti costitutivi della Sat, la Società AutoTirrenica. Il 21 ottobre 1968 a capo del Governo c’era Giovanni Leone, ministro dei Trasporti era Oscar Luigi Scalfaro. Roba da archeologia politica. Come siano andate le cose lo sappiamo. Il buco esiste ancora e fa rabbia, ma fanno ancora più rabbia certi buchi diche non sai se attribuire all’età della vicenda (che si avvia verso i 56 anni) oppure a quella specie di "alzheimer politico" che, a differenza di quello tradizionale, deve essere però contagioso. Allora, per rinfrescare laalla politica, ci siamo presi la briga di ...