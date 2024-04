Puppo spiega l’atteggiamento di Rune | “È un furbo | lo fa per un motivo” E il servizio di Tsitsipas…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Ennesimo capolavoro firmato Jannik Sinner in questo inizio di stagione da sogno. L’altoatesino, numero due del ranking ATP, si prende le semifinali nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, proseguendo con la sua striscia super in questo 2024. Per l’azzurro successo in tre set durissimi con il danese Holger, che lo aveva estromesso dal torneo la passata annata. A raccontare la giornata nel Principato Darioed i suoi ospiti in Tennismania. Oltre a Jannik Sinner l’argomento importante è legato anche ad Holger: “Ha giocato le due migliori partite della stagione a Montecarlo. Capisco che il popolo si sollevi contro di lui, ma, se vogliamo essere giusti,, Djokovic e Medvedev passano come i cattivi, ma gli hanno tolto diversi punti. I veri cattivi sono i giudici di linea che non sanno più fare gli arbitri ...