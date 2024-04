(Di sabato 13 aprile 2024) È tempo di bilanci sull’Olimpia Milano dopo la chiusura della stagione in Eurolega e il 12esimo posto conseguito per il secondo anno consecutivo. E’ chiaro che non può esserci soddisfazione al momento perchè l’ambizione milanese è di tipo europeo e invece ancora una volta l’Armani potrà competere e vincere solo in campo nazionale. La stagione passata poteva essere considerata un inciampo, dopo una chiusae un’altra aioff, ora, però, purtroppo la continuità è arrivata in negativo e questo non può che aumentare il disappunto. Gli investimenti sono stati pesanti, ma la chimica non si è mai realmente sviluppata. Tutte le volte che c’è stata una gara decisiva lontano dmura amiche Milano l’ha persa, recentemente basti pensare allae di Coppa Italia o ...

Per il caso della morte di Alessio Cini, il tecnico tessile 57enne originario di Prato trovato morto semicarbonizzato ad Agliana in provincia di Pistoia, gli inquirenti sono a una svolta. Per il ... (globalist)

Puntava alle Final Four non va neppure al play-in. Ora è caccia ai colpevoli - La stagione passata poteva essere considerata un inciampo, dopo una chiusa alle Final Four e un’altra ai playoff, ora, però, purtroppo la continuità è arrivata in negativo e questo non può che ...ilgiorno

Tagli alle risorse per l’edilizia sanitaria, strada (per ora) sbarrata per l’emendamento Cannizzaro - Provvedimento all’esame della Commissione Bilancio della Camera: al momento la linea del governo espressa dal ministro Fitto non registra cambiamenti ...corrieredellacalabria

Legge sulla diffamazione: "Più carcere ai cronisti" - Proposte emendative al ddl Diffamazione minacciano la libertà di stampa: giornalisti rischiano carcere e multe. Preoccupazione e opposizione in Commissione Giustizia del Senato.quotidiano