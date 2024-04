Puglia | Orlando | ‘no a sgambetti Conte e poi coalizione insieme’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Qui tutti danno lezioni, gente che ha cambiato sette o otto partiti spiega agli altri cosa bisogna fare. Il problema che si sta manifestando oggi in, che si è manifestato al Comune di Roma quando hanno condannato esponenti del M5S, è la conseguenza di un indebolimento dei partiti e dei loro processi democratici. Questi fenomeni sono la conseguenza di una incapacità o difficoltà a selezionare la classe dirigente e legati a dinamiche di trasformismo, di opportunismo politico, di persone che non aderiscono ad un progetto ma lo fanno soltanto per utilizzare un partito come un autobus o un ascensore. Tutte cose che andrebbero contrastate con una piena attuazione dell’art. 49 della Costituzione. Noi, per quanto ci riguarda, credo che dobbiamo aprire una discussione molto seria sull’utilizzo del trasformismo come strumento di costruzione ...