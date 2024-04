Promozione La Castelfrettese insiste nella risalita | 2-1 al S Orso

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 aprile 2024) I fanesi per primi in vantaggio, escono dalla corsa per il primato. Doppietta di Beta. Una traversa per parte. Sul finale Tomba salva il risultato con un prodigio sul colpo di testa di Fontana CASTELFERRETTI, 13 aprile 2024 – Dopo l’exploit esterno di sabato sca Torrette contro i Portuali Dorica labatte l’altra vicecapolista Sant’eliminandola dalla corsa per il primato e centrando la terza vittoria consecutiva. Aleks Beta, attaccante dellaGli ospiti partono bene con la deviazione di Codignola su corner di De Angelis che sfiora la traversa. Serve invece un balzo di Tomba per disinnescare la girata volante di Luchetti. Lareagisce bene col rasoterra di Lucchetti respinto da Amadori e con la conclusione di Beta fuori di un soffio. Sulle palle ...