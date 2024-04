Progetto espansione prima joint venture di Boeing in Cina avvia operazioni

(Di sabato 13 aprile 2024) Tianjin, 13 apr – (Xinhua) – Ildidella Fase III diTianjin Composites Co., Ltd., ladel costruttore di aeromobiliin, ha ufficialmenteto leieri. Ildovrebbe raddoppiare la capacita’ produttiva dello stabilimento di Tianjin, secondo. L’e’ statata nell’area originaria dello stabilimento nel 2019. Con una superficie totale di circa 58.000 metri quadrati, il nuovo impianto puo’ anche fornire piu’ spazio per il lavoro di assemblaggio di parti di piu’ alto livello e piu’ complesse. “e’ molto orgogliosa della ...

