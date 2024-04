Processo Pifferi | la requisitoria del pm | “Finisce il mio cammino accanto a Diana La affido a voi | abbiatene cura”

Si chiama alessitimia ma si può spiegare anche come analfabetismo emotivo. Non è un disturbo psicologico vero e proprio, ma un modo di agire. Una sorta di modalità di sopravvivenza in cui il ... (cultweb)

Milano, 12 aprile 2024 – Ergastolo per Alessia Pifferi : “un’assassina che ha pensato soltanto a tenere in piedi la sua relazione sentimentale e poi a come ottenere uno sconto di pena”. Lo ha ... (ilgiorno)

Nuova udienza a Milano del Processo ad Alessia Pifferi , la 38enne imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per 6 ... (tg24.sky)

Bimba morta di stenti, chiesto l’ergastolo per la madre - IL Processo. Il pm nell’udienza di venerdì 12 aprile: Alessia Pifferi responsabile dell’uccisione, sofferenze atroci per Diana. Lei: non sono un’assassina, sto già pagando per la perdita della mia bam ...ecodibergamo

Alessia Pifferi, pm chiede l'ergastolo: "Bimba morta lentamente in modo atroce" - La madre in aula: "Non ho ucciso mia figlia Diana, non sono un mostro". Nuova documentazione medica su Pifferi entra nel Processo: "Turbe psichiche e gravi ritardi cognitivi" già da bambina Condannare ...adnkronos

Chiesto l’ergastolo per Alessia Pifferi: “Il reato più grave per una madre” - Il pm chiede l'ergastolo per Alessia Pifferi: secondo Francesco De Tommasi ci sarebbero tre aggravanti nella morte della piccola Diana, ma nessuna attenuante ...ilgiornale