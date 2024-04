Processionaria in Emilia Romagna | i pericoli per i nostri animali e cosa fare in caso di contatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Il caldo anomalo degli ultimi mesi ha anticipato anche inla presenza delladel pino: un lepidottero distruttivo per le pinete e altamente pericoloso per cani e gatti. In primavera, quando le larve hanno terminato lo sviluppo, abbandonano i nidi e come in una processione scendono verso il suolo per interrarsi e trasformarsi poi in farfalle. Nonostante sembri innocua, se un animale dovesse entrarci ini danni potrebbero essere talmente gravi da causarne la morte. Ne abbiamo parlato con Federica Clemente, medico veterinario esperta in dermatologia e allergologia veterinaria. Dottoressa, in quale periodo è necessario prestare attenzione alla presenza delladel pino? Quanto dura? “Parliamo di un lepidottero infestante per le piante e altamente ...