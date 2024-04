Problemi fisici per Sinner contro Tsitsipas | chiamato il fisioterapista | ecco cosa è successo

(Di sabato 13 aprile 2024)per Jannik, impegnato nel terzo set della semifinaleStefanosnel Masters 1000 di Montecarlo. Sul punteggio di 3-2 l’azzurro ha iniziato ad avvertire qualche fastidio alla gamba destra, ma è riuscito a vincere in ogni caso il game di servizio a trenta, chiedendo però al giudice di sedia l’intervento delal successivo cambio campo. Jannik ha di fatto giocato quasi da fermo il game conalla battuta, aspettando il medical time-out. Ilha massaggiato la gamba destra del numero due al mondo, tornato in campo ora sul 4-3 e servizio in suo favore. SportFace.

