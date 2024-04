Probabili formazioni Manchester City-Real Madrid | ritorno quarti Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Ledi, match dideidi finale di. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 17 aprile e sarà il secondo atto dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata al Bernabeu, dove le due squadre hanno dato vita ad una vera e propria finale anticipata. Nella semifinale della scorsa edizione, la squadra di Pep Guardiola ha pareggiato a(1-1 anziché 3-3) per poi approdare in finale con un netto 4-0. Carlo Ancelotti vuole fare il colpo grosso all’Etihad Stadium. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempoe, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ...