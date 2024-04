Primavera | ultima di campionato con vista play-out

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Siamo arrivato all’epilogo di questa stagione ancora una volta travagliata per ladella Lucchese. La formazione rossonera nell’giornata diaffronterà a Saltocchio questo pomeriggio alle 15 il Fiorenzuola. Ormai i ragazzi di Di Stefano sono ultimi in classifica con 13 punti dietro alla Carrarese a 18, anche una vittoria non consentirebbe l’aggancio con gialloblù. Quindi adesso gli occhi sono puntati suiout. Sabato 20 si giocherà a Saltocchio la gara d’andata, mentre sabato 27 il ritorno in casa della Carrarase, che ha dalla su parte anche il fatto di avere due risultati su tre, grazie proprio al miglior piazzamento. Anche quest’anno si sta verificando la stessa situazione della scorsa stagione, dove la Lucchese perse entrambe le partite contro l’Olbia e disse così addio al ...