Primavera – Milan-Empoli 3-2 | Sia inventa | Liberali spacca la partita

(Di sabato 13 aprile 2024) Ildi Ignazio Abate supera i pari età dell'. La gara, valida per la 29^ giornata di1 termina 3-2 per il Diavolo

Tris del Milan all'Empoli: Liberali completa la rimonta - I ragazzi di Abate, rimasti in dieci nei minuti finali, rifilano tre gol ai toscani ed entrano in zona playoff. Di Sia e Sala le altre reti

