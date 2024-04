Prima categoria | oggi sei anticipi Lunano contro il fanalino di coda Il Montecalvo è in agguato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel girone A dia trecentosessanta minuti dal termine, in palio c’è tanto. Comanda il, ma nell’ultimo weekend l’Avissi è avvicinata di due lunghezze e ora la differenza tra le due è di un solo punto. In terza piazza la Nuova Real Metauro a meno 6 dalla capolista, al quarto posto l’Athletico Tavullia (- 8). Nella zona bassa (all’ultimo posto) è in sofferenza il Santa Veneranda.sei-Santa Veneranda. Quando i due poli si incontrano. Divise da 32 punti laincontra l’ultima ma non per questo il risultato è scontato perché il team del patron Morazzini cercherà di riportare a casa un risultato positivo al fine di alimentare le speranze di salvezza magari passando per playout. Il ...