(Di sabato 13 aprile 2024) Settimo Milanese (Milano), 14 aprile 2024 – Pomeriggio del 30 gennaio 2023, c’è una dodicenne che sta camminando col suo cane al guinzaglio. All’improvviso, le si avvicina un giovane, che le rivolge qualche domanda e poi inizia ad accarezzarla. La ragazzina accelera il passo verso casa, ma lo sconosciuto riesce a infilarsi nello stabile condominiale e a chiamare l’ascensore: "Sali con me". Poi il molestatore tenta di abbracciare la dodicenne e di bloccarla contro un muro, ma lei riesce a liberarsi dalla presa sferrandogli una gomitata. "C’è un tizio giù che ha cercato di violentarmi, ma io sono scappata", riferirà a madre e padre dopo una corsa a perdifiato per le scale. Qualche giorno dopo, scatta la segnalazione ai carabinieri della stazione di Settimo Milanese. I familiari di Angela (nome di fantasia) lanciano l’allarme anche su una chat con altri genitori; e così emerge un altro ...

Preso il maniaco dell’ascensore. Le “ferite” delle dodicenni pedinate e aggredite: "Non lo dimenticheremo mai" - Settimo Milanese, ventunenne arrestato dai carabinieri per due tentate violenze sessuali Il racconto choc di una vittima: "Mi guardava strano, aveva gli occhi fuori dalle orbite...". Il giudice: è un ...ilgiorno

