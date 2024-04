Le Formazioni ufficiali di Bournemouth-Manchester United , match valevole per la trentatreesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Per qualificarsi alla prossima Champions League servirà un ... (sportface)

Tracollo del Tottenham nella 33° giornata della Premier League 2023 / 2024 , che ha visto gli Spurs cadere addirittura per 4-0 in casa del Newcastle . Al St.James’ Park è arrivata una gran vittoria per ... (sportface)

Il video con Highlights e gol di Newcastle-Tottenham 4-0, match valido per il 33° turno della Premier League 2023 / 2024 . A St.James’ Park i padroni di casa trovano una vittoria pesante in chiave ... (sportface)

Premier League, il Newcastle cala il poker: batosta per il Tottenham - Il Newcastle vince e convince nel 4-0 casalingo contro il Tottenham: doppietta di un super Isak per i bianconeri Il Newcastle ha vinto l’anticipo delle 13:30 di questo sabato di Premier League.calcionews24

Schär svetta più in alto di tutti e affonda il Tottenham - Fabian Schär ha firmato la sua 4a rete stagionale in Premier League. All’87’ il difensore rossocrociato ha svettato più alto di tutti in mezzo all’area sul corner battuto dalla destra e ha insaccato c ...rsi.ch

Newcastle United – Tottenham 4-0 gol e highlights: ecco i gol della partita! – VIDEO - Newcastle United - Tottenham 4-0 gol e highlights: la doppietta di Isak e i gol di Gordon e Schar regalano i tre punti ai Magpies.generationsport