Premier League 2023 2024 | Newcastle a valanga | Tottenham travolto 4-0

(Di sabato 13 aprile 2024) Tracollo delnella 33° giornata della, che ha visto gli Spurs cadere addirittura per 4-0 in casa del. Al St.James’ Park è arrivata una gran vittoria per i padroni di casa, capaci di cambiare rotta alla partita in pochissimi minuti intorno alla mezz’ora del primo tempo. Da lì un autentico dominio per gli uomini di Eddie Howe, che si rilanciano nella corsa al sesto posto in classifica. Pomeriggio da dimenticare invece per il, che incappa in un passo falso davvero pesante nella lotta per un posto nella prossima Champions, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – La partita, iniziata subito su buoni ritmi, ha visto le due squadre fronteggiarsi a ...