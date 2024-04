Premier Anp condannagli attacchi dei coloni in Cisgiordania

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilpalestinese, Mohammed Mustafa, ha condannato glideiebrei in. "Glideinon scoraggeranno il nostro popolo dal rimanere sulla propria terra", ha dichiarato, mentre si intensificano gliai villaggi palestinesi dopo la morte di un adolescente israeliano vicino a Ramallah.

Quando serve una scossa all’interno dell’Autorità Nazionale palestinese , ecco che a saltare fuori è una figura spesso in ombra nell’alveo politico della Cisgiordania: quella del primo ministro. Si ... (it.insideover)

22.05 Il ministro degli Esteri, Tajani , ha parlato al telefono col nuovo premier palestinese Mohammad Mustafa e lo ha invita to a Roma . "Ho confermato il sostegno del governo all'Autorità ... (televideo.rai)

