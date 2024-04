Pota con la motosega e perde due dita della mano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Filottrano (Ancona), 13 aprile 2024 – Grave incidente oggi durante latura in giardino con unaa Filottrano (Ancona), pochi giorni dopo un altro incidente nell’Anconetano, che aveva causato il tagliogamba ad un 62enne di Chiaravalle. Il un 33enne si è amputato duedi una, ferendosi altre due, mentre svolgeva lavori fuori dalla propria abitazione. Il ferito è stato accompagnato in auto da un congiunto alla locale Potes e poi trasferito dal 118 in eliambulanza, nel frattempo allertata, all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per essere sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione, alle cure e agli accertamenti del caso.tura degli ulivi: periodo migliore e come farla in sicurezza