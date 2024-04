Ponte Stretto | Comune Villa San Giovanni | ' molte criticità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Il sindaco diSan, Giusy Caminiti, ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le osservazioni in vista della conferenza per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione delsullo, esprimendo una serie didi natura procedurale, tecnico documentale, ambientale e di tutela del territorio. Nella comunicazione Caminiti fa riferimento, tra l'altro, alla fase di cantiere, "che avrà conseguenze fortemente negative - afferma - sulla qualità della vita degli abitanti, delle attività economiche adiacenti e potrebbe portare ad un decadimento complessivo della qualità di vita della comunità interessata. Vanno valutati criticamente, nella fase attuale e non successiva, anche tutti quegli aspetti che potrebbero rallentare la realizzazione ...