Ponte del Diavolo e linea gotica Una terra piena di sorprese

(Di sabato 13 aprile 2024) Impossibile parlare di Borgo a Mozzano, paese spesso definito "Porta della Valle del Serchio" per il suo posizionamento geografico, senza ricordare una delle più straordinarie e preziose opere dell’ingegneria umana, che qui collega le due sponde del Fiume Serchio: il medievaledella Maddalena, anche conosciuto comedel. Circondato da un suggestivo alone di mistero e spesso al centro di inquietanti racconti e leggende popolari, è molto conosciuto a livello internazionale per la sua indiscutibile bellezza e anche per essere teatro di importanti eventi, come gli annuali festeggiamenti nella notte di Halloween, che ne evidenziano le particolarità rendendolo un’opera unica nel suo genere. Una visita aldel, dunque, non può certo mancare in questo fine settimana ...