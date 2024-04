Polo regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta | ecco le opportunità per trasformare le Pmi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) ‘Transizionee Industria 5.0’ è il titolo dell’evento promosso, nell’ambito delle iniziative dell’Edih Pride, dal Campania Dih-Rete Confindustria. E ‘organizzato con i partner Meditech, Cerict ed Icar, in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli, il Gruppo Piccola Industria, l’Università Parthenope e l’Odec Napoli. L’appuntamento il 16 Aprile alle ore 15 presso Villa Doria D’Angri in Via Petrarca, 80 a Napoli. Il “per”, Edih Pride, che fa parte degli European Digital Innovation Hub selezionati e finanziati dall’Unione Europea e dal MIMIt, ha il compito di assicurare la transizionedelle imprese, con particolare riferimento alle PMI e alle imprese della pubblica amministrazione attraverso l’adozione ...