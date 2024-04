Polizia cattura latitante in Belgio | deve scontare 20 anni | aveva agito tra Fermo e Macerata

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Dovrà20, 6 mesi e 23 giorni di reclusione il pericolosoindividuato eto indalladi Stato di. L'uomo, un cittadino italiano di 28, ha 'collezionato' ben 16 mandati di arresto europeo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimonio, in particolare furto aggravato in concorso, ricettazione, rapina, nonché danneggiamento seguito da incendio aggravato in concorso e lesioni personali, tutti reati commessi nelle province dinell'ambito di una carriera criminale intrapresa da minorenne. @FOTO ZEPPILLI Il giovane era stato arrestato nel settembre 2021 a Porto Sant'Elpidio e ...

