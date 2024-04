Play-In Silver Attila Junior decisa ad allungare il passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) "Andremo in campo per vincere". Secco e diretto il messaggio che Nicola Scalabroni, tecnico dell’Basket di Porto Recanati, lancia in vista del match di domani alle 18 contro il Basket Ferentino, valevole per la settima giornata del gironeIn-, nel campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi sono adesso primi in classifica con 6 punti di vantaggio proprio nei confronti del Basket Ferentino, che è in seconda posizione. Malgrado ciò, Scalabroni sottolinea che sarà massimo l’impegno che i suoi giocatori metteranno in campo. "Noi siamo degli agonisti – afferma il coach portorecanatese – e scendiamo in campo per dare sempre il cento per cento, anche a qualificazioneoff raggiunta. Ci piace la sfida e alzare l’asticella ogni allenamento e ogni partita". E a suo ...