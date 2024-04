Pizzardi e UniSiena Insieme per salvare gli animali marini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Un team di ricercatori e scienziati dell’Università di Siena, i ’Plastic Busters’, dal nome del progetto internazionale di ricerca scientifica da loro coordinato, sta monitorando da anni lo stato di salute del Mar Mediterraneo per verificare la presenza delle microplastiche e studiare l’impatto ambientale di questo particolare tipo di inquinamento. Le ricerche in mare vengono effettuate con un Catamarano attrezzato, provvisto di uno speciale retino ’manta’ per la raccolta e il campionamento dei rifiuti di plastica dispersi in mare. La professoressa Maria Cristina Fossi, che coordina il progetto, spiega: "Plastic Busters nasce nel 2013, sotto l’egida delle Nazioni Unite (nell’ambito del Sustainable Development Solution Network) con l’obiettivo di monitorare e mitigare l’impatto dei rifiutie delle microplastiche sulla biodiversità nell’intero bacino del Mar ...