Pisa-FeralpiSalò 3-1 | i gardesani a mani vuote | i play out sono a quattro punti

(Di sabato 13 aprile 2024) Brescia, 13 aprile 2024 – La Ferallò torna adalla difficile trasferta di, trafitta dalla voglia di riscatto dei nerazzurri e da qualche indecisione di troppo in fase difensiva. Una volta passati in svantaggio i giocatori di mister Zaffaroni cercano di raddrizzare la situazione, ma non riescono a creare seri problemi alla sempre attenta retroguardia toscana e la rete di Dubickas che accorcia le distanze giunge quando è ormai troppo tardi per togliere i tredalledei padroni di casa, che mettono al sicuro il risultato con la rete del definitivo 3-1 di Valoti in pieno recupero. I, che ritrovano Compagnon titolare (l’ultima volta, prima dello stop per l’infortunio, è stata lo scorso 12 febbraio), cercano di partire su ritmi ...