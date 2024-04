Piovani avverte | «Inter Women in salute ma Sassuolo impaziente!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Sabato pomeriggiosi scontreranno per il match di poule scudetto. Il mister neroverde Gianpieroinquadra il momento delle due squadre. STATO DI FORMA – IlFemminile attende in casa l’. Intanto Gianpiero, ascoltato dai canali ufficiali della squadra neroverde, sembra avvertire Rita Guarino: «Questa partita è sicuramente molto importante per noi. Dopo un periodo di riposo, le ragazze non vedono l’ora di scendere in campo: è la mentalità giusta per affrontare questa sfida. Sappiamo bene di affrontare un avversario che sta vivendo un momento davvero positivo. Nonostante la sconfitta contro la Roma, dove ritengo non meritassero di perdere, hanno dimostrato la loro forza vincendo contro la Fiorentina ...