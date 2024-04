Pioli Milan | spunta l’ombra di un allenatore spagnolo

(Di sabato 13 aprile 2024)per tenersi ildovrà lottare fino alla fine per l’Europa League, perchédi un tecnicoper tenersi ildovrà lottare fino alla fine per l’Europa League, perchédi un tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la società nelle ultime settimane avrebbe incontrato

Sorpresa a San Siro: il grande ex negli spogliatoi dopo Milan-Roma, i tifosi sognano (VIDEO) - In un San Siro versione serata di gala, durante la sfida contro la Roma, si è rivisto un grande ex del Milan: bella sorpresa per i rossoneri ...milanlive

Milan, irrompe Lopetegui: Pioli resta in sospeso - I grandi amori possono aspettare, anche se non per sempre. Le parole dopo un po' devono lasciare spazio ai fatti. Quello di Stefano Pioli nei confronti del Milan è stato - è - un grande amore e allora ...corrieredellosport

Un altro flop e quei fischi: il caso Leao agita il Milan ma Pioli lo difende - Il portoghese è la gran delusione dell’andata dei quarti di Coppa con la Roma: riecco la discontinuità che pareva ormai essere superata. Il tecnico però sta con la sua stella: vuole caricarlo per il r ...tuttosport