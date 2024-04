Piazza Cardinal Pacca | per il PD gli scavi archeologici diventano caso nazionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Porterò ilin Parlamento e la Soprintendenza dovrà dare risposte". E' l'impegno assunto stamani da Francesco Verducci, senatore democratico, che ha partecipato un sopralluogo nell'area interessata dai mesi scorsi da una campagna dial fine di verificare la presenza di costruzioni di epoca romana in quella che duemila anni or sono probabilmente era la zona termale di Benevento e che in un prossimo futuro dovrebbe ospitare strutture di servizi per l'offerta turistica del capoluogo sannita. Il Pd sannita ha ospitato questa mattina Verducci che ha ispezionato la zona del nuovo infopoint di Benevento, realizzato con i fondi dei PICS. e che dovrebbe esser il sito che ospita il Servizio di Informazione e Accoglienza ...