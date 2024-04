Perturbazione | “Abbiamo affrontato De Andrè con rispetto | ma senza farne una figurina”

Meteo: grande timore per le temperature sotto zero dopo metà mese. Nevicate a quote insolite - Cresce di ora in ora il timore per una possibile ondata di freddo tardiva nel corso della prossima settimana. Come già discusso ampiamente nei giorni scorsi, vi è la possibilità di un’ondata di freddo ...meteogiornale

Meteo Rimini: sole e temperature fino a 25°C in arrivo - Sabato 13 Aprile 2024 Il tempo a Rimini per sabato sarà generalmente sereno con un’umidità che si attesterà intorno all’83% all’inizio della giornata, diminuendo gradualmente fino al 54% nel primo pom ...informazione

Meteo Ravenna: in arrivo sole e temperature quasi estive - Il tempo previsto per sabato sarà caratterizzato da sereno durante le prime ore del mattino con una leggera presenza di nuvole verso le ore 6:00 e 7:00. La temperatura varierà tra i 14.8°C e i 20.0°C ...informazione