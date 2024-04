Perla Vatiero | intervista alla vincitrice di Grande Fratello | “Ho vinto per la mia sincerità Con Mirko stiamo affrontando vari discorsi | ci stiamo vivendo giorno per giorno Beatrice Luzzi? Fuori dalla casa ho visto un video che mi ha infastidito | ecco perché”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 13 aprile 2024) Ha trionfato in questa edizione delriuscendo a sbaragliare anche la preferita dal pubblico,è riuscita a farsi apprezzare per la suae lealtà, per il modo di riuscire a superare le situazioni più complicate. Per lei la vittoria alè stato un trionfo personale indipendentemente dall’amore ritrovato conBrunetti. Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva ladel. L’ex gieffina ha rivelato qual è stato secondo lei il motivo per cui il pubblico abbia deciso la sua vittoria: “Sicuramente con ...